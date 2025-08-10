Pilot lisansı sınavlarında yeni dönem 15 Ağustos'ta başlıyor Abdulkadir Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pilot lisansı sınavlarında 15 Ağustos'ta başlayacak yeni sistemle adayların, sınav başvuru ve planlama süreçlerinde tam esneklik kazanacağını duyurdu.

Abone ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerindeki yenilikler hakkında açıklama yaptı.

Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerinde çağa uygun yeni bir sistemin hayata geçirileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, “15 Ağustos 2025’te başlayacak yeni sistemle adaylar, sınav başvuru ve planlama süreçlerinde tam esneklik kazanacak. Artık sabit sınav dönemleri yerine adaylarımız kendi istedikleri tarihi seçerek sınava girebilecek. Başvurusunu tamamlayan aday, sistemde uygun olan sınav günlerinden istediğini seçerek süreci başlatabilecek. Başvuru ekranı sürekli açık olacak, böylece isteyen her an başvurusunu yapabilecek.” açıklamasında bulundu.

İki Aşamalı Sınav Sistemi

Sınavların artık ön sınav ve son sınav olmak üzere iki aşamalı olacağını belirten Uraloğlu, “Nihai notun yüzde 10’u ön sınavdan, yüzde 90’ı ise son sınavdan alınacak. Tek ödeme ile her iki sınava da girilebilecek. Ücretlerde herhangi bir değişiklik olmayacak.” ifadelerini kullandı. Yeni sistemle birlikte sadece EFT ile ödeme zorunluluğunun ortadan kalktığını kaydeden Uraloğlu, adayların artık sanal POS üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabileceğini de belirtti.

“Talebe Göre Sınavlar Her İl ve İlçede Yapılabilecek”

Uraloğlu, her aday için atanmış bilgisayar, kişiye özel soru seti, karekod, zaman ve mekân damgalı kamera kayıtları ile sınav yapılacağını belirterek kursiyerlerin ön sınav sonunda bölüm bazlı başarı grafiklerini görebileceğini belirterek “Talebe göre sınavlar her il ve ilçede yapılabilecek. Böylece adaylarımız hem daha hızlı hem de daha rahat bir sınav deneyimi yaşayacak. Yeni sistem ile birlikte sınav planlama, başvuru ve ödeme süreçlerini daha esnek ve aday odaklı hale getiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, pilot , teknisyen , hava trafik kontrolörü gibi havacılık profesyoneli olmak isteyenler için çok yakında önemli açıklamaların da olacağını belirterek bunlara yönelik bazı çalışmaların yapıldığını ve kısa zamanda duyurulacağını da dile getirdi.