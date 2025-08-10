BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğrencinin cansız bedeni bulundu..

Mersin'de serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğrencinin cansız bedeni bulundu..

Mersin'de staj yaptığı gemiden serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Berkan Aslan, staj yaptığı gemiden serinlemek için Mersin açıklarında denize girdi.

Mersin'de serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğrencinin cansız bedeni bulundu.. - Resim: 0

AKINTIYA KAPILDI

Aslan'ın akıntıya kapıldığını fark eden gemi çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin çalışması sonucu Aslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın fiyatları coştu dev banka Citigroup 3 aylık ons altın tahminini yükseltti
Altın fiyatları coştu dev banka Citigroup 3 aylık ons altın tahminini yükseltti
Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor...
Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan komisyon eleştirilerine yanıt: Fikri sabotajdır
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan komisyon eleştirilerine yanıt: Fikri sabotajdır
ABD Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu Venezuela'dan tepki: Çirkin ve aşağılık bir manevra
ABD Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu Venezuela'dan tepki: Çirkin ve aşağılık bir manevra
İstanbul'da firari hükümlü güvercin kümesinde yakalandı
İstanbul'da firari hükümlü güvercin kümesinde yakalandı
Brezilya'da can pazarı! Yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı
Brezilya'da can pazarı! Yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı
Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü...
Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü...
İran'dan Zengezur koridoru anlaşmasına sert tepki: Mezarlık olacak
İran'dan Zengezur koridoru anlaşmasına sert tepki: Mezarlık olacak
İstanbul'da trafik felç! Pazar yoğunluğu yaşanıyor...
İstanbul'da trafik felç! Pazar yoğunluğu yaşanıyor...
Böcek ısırığından sonra ne yapmalı ne yapmamalı Medipol'den uzman isim anlattı
Böcek ısırığından sonra ne yapmalı ne yapmamalı Medipol'den uzman isim anlattı
Kocaeli'de bir kadın 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Kocaeli'de bir kadın 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord ligin ilk haftasında 2-0 kazandı
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord ligin ilk haftasında 2-0 kazandı