ABD Maduro'nun başına 50 milyon dolar ödül koydu Venezuela'dan tepki: Çirkin ve aşağılık bir manevra

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkaran ABD hükümetinin kararını "çirkin ve aşağılık bir manevra" olarak nitelendirdi.

Başkent Karakas’ta basın toplantısı düzenleyen Saab, ABD hükümetinin Maduro’nun yakalanmasına yönelik açıklamalarına tepki göstererek, bunun uluslararası hukukun açık ihlali ve Venezuela’nın iç işlerine yasa dışı müdahale anlamına geldiğini belirtti.

Maduro’nun yakalanması için ödül konulmasını "çirkin ve aşağılık bir manevra" olarak nitelendiren Saab, bu tür ödül ilanlarının psikolojik savaş ve propaganda operasyonunun bir parçası olduğunu söyledi.

Saab, ABD'nin, Maduro'yu suç örgütleriyle ilişkilendirmesinin "asılsız ve hukuki dayanağı olmayan bir iftira" olduğunu dile getirerek, "ABD, yüzyıllardır evrensel olarak reddedilen kolonyal rejimlerin uygulamalarına başvurmakta ısrar ediyor ve yargı sistemini bir küresel siyasi zulüm aracı olarak kullanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD’yi Venezuela’daki aşırı sağın oyunlarına alet olmakla suçlayan Saab, "Demokratik alanda yenilgiye uğrayan aşırı sağı memnun etmek için siyasi kaos peşindeler." dedi.

Ne olmuştu?

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maduro'nun yakalanması için konulan ödülle ilgili bilgilerin güncellendiği bildirilmiş, Maduro'nun yakalanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülün 50 milyon dolara yükseltildiği duyurulmuştu.

Maduro'nun 2024 seçimlerinin galibi olarak tanınmadığı ve Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul edilmediği aktarılan açıklamada, devlet memurları ve çalışanlarının bu ödülden muaf olduğu kaydedilmişti.

