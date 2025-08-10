BIST 10.973
Brezilya'da can pazarı! Yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı

Brezilya'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi öldü, 45 kişi yaralandı.

Yerel basına göre, Cuiaba kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü kamyonla çarpıştı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 11'i ağır 45 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

