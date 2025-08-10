BIST 10.973
Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu'nun üstünü çizdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyada takipten çıktı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli ekip, Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor.

BARIŞ ALPER GÖNDERME YAPMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu'nun eski takımı Galatasaray'da ise Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler sürüyor. Dün oynanan Gaziantep FK-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz, 'Büyücü' lakaplı Harry Kewell ile özdeşleşen gol sevincini yaparak Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' sevincine gönderme yapmıştı. 

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Bugün ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıktı. Yaşanan gelişmenin ardından Kerem Aktürkoğlu da eski hocası Okan Buruk'u sosyal medyadan takibi bıraktı.

