İnternethaber, NEXT Teknofest Sosyal’de yerini aldı

İnternethaber.com, Türkiye’nin en büyük teknoloji ve inovasyon etkinliklerinden biri olan NEXT Teknofest Sosyal’e katılım sağladı.

İnternethaber.com, “Türkiye’nin milli sosyal medya platformunda…” paylaşımıyla NEXT Teknofest Sosyal’e katıldığını duyurdu.

Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Sosyal'e olan ilgi her geçen gün artıyor.

Dijital çağa yerli dokunuş

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve inovasyon etkinliklerinden biri olan organizasyonda yerini alan İnternethaber, yenilikçi içerikler ve gelişmeleri takipçileriyle buluşturacak.

İnternethaber'in Next Sosyal hesabı