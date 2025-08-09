BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
İnternethaber, NEXT Teknofest Sosyal’de yerini aldı

İnternethaber, NEXT Teknofest Sosyal'de yerini aldı

İnternethaber.com, Türkiye’nin en büyük teknoloji ve inovasyon etkinliklerinden biri olan NEXT Teknofest Sosyal’e katılım sağladı.

İnternethaber.com, “Türkiye’nin milli sosyal medya platformunda…” paylaşımıyla NEXT Teknofest Sosyal’e katıldığını duyurdu.

Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medya platformu NEXT Sosyal'e olan ilgi her geçen gün artıyor.

Dijital çağa yerli dokunuş

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve inovasyon etkinliklerinden biri olan organizasyonda yerini alan İnternethaber, yenilikçi içerikler ve gelişmeleri takipçileriyle buluşturacak. 

İnternethaber'in Next Sosyal hesabı

En popüler sosyal ağ uygulaması

Yerli sosyal medya uygulaması NEXT Teknofest Sosyal, App Store uygulamasında "Sosyal Ağ (Social Networking)" kategorisindeki en popüler uygulamalar listesinde zirveye yerleşti.

