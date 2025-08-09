AK Parti'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması! Ömer Çelik: Ortadan kaldıracak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ve Ermenistan arasında dün ABD'de imzalanan barış anlaşmasına ilişkin "Erdoğan'ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonu herkesin faydasına olan yeni kazanımlar getirecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın aracılığında Beyaz Saray'da dün Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilişkin AK Parti'den ilk açıklama geldi.

'KALICI BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ BİR AŞAMANIN GEÇİLMESİ MEMNUNİYET VERİCİ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iki ülke arasında atılan adımın kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçildiğini ve memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

'ERDOĞAN'IN GÜNEY KAFKASYA İÇİN ORTAYA KOYDUĞU BARIŞ VİZYONU YENİ KAZANIMLARI GETİRECEKTİR'

Sözcü Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde attıkları imzalar, hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonu, önümüzdeki dönemde herkesin faydasına olan yeni kazanımları getirecektir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALİYEV İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alınmıştı.

Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Erdoğan, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etmişti.