BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL

Diyanet TV'de "Allah baba" ifadesi kullanıldı! Diyanet'ten açıklama geldi

Diyanet TV'de "Allah baba" ifadesi kullanıldı! Diyanet'ten açıklama geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV'de yayınlanan bir programda yayın konuğunun kullandığı "Allah baba" ifadesinin kabul edilemez olduğunu belirterek konuyla ilgili sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Abone ol

Diyanet'ten yapılan açıklamada, Diyanet TV'de canlı yayınlanan "Günün Bereketi" programının 313. bölümünde kullanılan bir ifadeye ilişkin açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kadın ve aileye dair konuların ele alındığı programın, 6 Ağustos tarihindeki yayınına yazar Hatice Ebrar Akbulut'un katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konuğun canlı yayında program içerisinde, bir başkasından naklen de olsa 'Allah baba' ifadesini kullandığı tespit edilmiştir. Tevhit ilkesine aykırı olan bu ifadenin yayın prensiplerimizle bağdaşması ve din eğitimi açısından kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Zira biz iman ederiz ki, Allah doğmamıştır, doğurmamıştır. Onun eşi, benzeri, oğlu ve ortağı yoktur. Bu hakikatin hilafına olan söz konusu ifadenin ekranımızda kullanılmış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını kamuoyumuzla paylaşır, dikkatli ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı kıymetli izleyicilerimize şükranlarımızı sunarız."

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Çanakkale'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Adana'da tartıştığı işçiyi tabancayla yaralayan amir tutuklandı
Adana'da tartıştığı işçiyi tabancayla yaralayan amir tutuklandı
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında!
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında!
Gazze'de havadan atılan yardım kutusu başına düşen çocuk yaşamını yitirdi
Gazze'de havadan atılan yardım kutusu başına düşen çocuk yaşamını yitirdi
Meral Akşener'i çileden çıkaran iddia: "Ben artık bıktım, kesinlikle yalan"
Meral Akşener'i çileden çıkaran iddia: "Ben artık bıktım, kesinlikle yalan"
Edirne'de anız yangını korkuttu! Yürekler ağza geldi ama korkulan olmadı...
Edirne'de anız yangını korkuttu! Yürekler ağza geldi ama korkulan olmadı...
MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı
MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı
MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı
MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken 'Türkiyeli' çıkışı
Kapadokya Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 2 milyona çıkacak! Bakan Uraloğlu inşaatı inceledi
Kapadokya Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 2 milyona çıkacak! Bakan Uraloğlu inşaatı inceledi
Anlaşma duyuruldu! Mbaye Diagne Türkiye'ye geri dönüyor
Anlaşma duyuruldu! Mbaye Diagne Türkiye'ye geri dönüyor
Hukuk fakültesi giriş barajı 125 bine geriledi
Hukuk fakültesi giriş barajı 125 bine geriledi
Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki "Dünyayı ayağa kaldırmalıyız"
Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki "Dünyayı ayağa kaldırmalıyız"