Edirne'de anız yangını korkuttu! Yürekler ağza geldi ama korkulan olmadı...

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan anız yangını çeltik fabrikasına sıçramadan söndürüldü.

Abone ol

Sarıcaali köyü Gökçedere mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle İpsala-Meriç kara yolu trafiğe kapatıldı.

HAVADAN DESTEK BEKLENİYOR

Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter de havadan destek verdi. Bölgedeki çeltik fabrikasına kadar ulaşan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Ardından kara yolu da trafiğe açıldı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve yetkililer söndürme çalışmalarını takip etti.

Sevgili, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdüğünü belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.