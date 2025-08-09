BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Edirne'de anız yangını korkuttu! Yürekler ağza geldi ama korkulan olmadı...

Edirne'de anız yangını korkuttu! Yürekler ağza geldi ama korkulan olmadı...

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan anız yangını çeltik fabrikasına sıçramadan söndürüldü.

Abone ol

Sarıcaali köyü Gökçedere mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle İpsala-Meriç kara yolu trafiğe kapatıldı.

HAVADAN DESTEK BEKLENİYOR

Yangın söndürme çalışmalarına 1 helikopter de havadan destek verdi. Bölgedeki çeltik fabrikasına kadar ulaşan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Ardından kara yolu da trafiğe açıldı.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve yetkililer söndürme çalışmalarını takip etti.

Sevgili, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdüğünü belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kapadokya Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 2 milyona çıkacak! Bakan Uraloğlu inşaatı inceledi
Kapadokya Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 2 milyona çıkacak! Bakan Uraloğlu inşaatı inceledi
Anlaşma duyuruldu! Mbaye Diagne Türkiye'ye geri dönüyor
Anlaşma duyuruldu! Mbaye Diagne Türkiye'ye geri dönüyor
Hukuk fakültesi giriş barajı 125 bine geriledi
Hukuk fakültesi giriş barajı 125 bine geriledi
Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki "Dünyayı ayağa kaldırmalıyız"
Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki "Dünyayı ayağa kaldırmalıyız"
Bakan Kurum'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
Bakan Kurum'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
Artvin'de denize girişlere 2 gün izin verilmeyecek
Artvin'de denize girişlere 2 gün izin verilmeyecek
Tatlıses ailesinden korkutan haber! Küçük Emir hastanelik oldu...
Tatlıses ailesinden korkutan haber! Küçük Emir hastanelik oldu...
Erzincan'da feci kaza: Bir ölü, üç yaralı
Erzincan'da feci kaza: Bir ölü, üç yaralı
AK Partili Yayman’dan “Terörsüz Türkiye” değerlendirmesi: Pazarlık yok
AK Partili Yayman’dan “Terörsüz Türkiye” değerlendirmesi: Pazarlık yok
Gazze’de doktorlar açlık sınırında hayat kurtarıyor
Gazze’de doktorlar açlık sınırında hayat kurtarıyor
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti! Cem Kurt kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti! Cem Kurt kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?
Balıkesir'de deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Balıkesir'de deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu