Erzincan'da feci kaza: Bir ölü, üç yaralı

Erzincan’da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Erzincan - Sivas kara yolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil şarampole uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan dört kişi yaralandı.

Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

