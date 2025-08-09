Marmaray'da bir saat arayla iki intihar! Seferler durduruldu!

Marmaray duraklarında 1 saat arayla iki kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi. Seferler geçici olarak durduruldu.

Marmaray’da iki kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi. Olay nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.

Seferler gecikmeli yapılacak

Seferlerin ne zaman başlayacağına dair Marmaray'dan resmi açıklama yapıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın yolcularımız;

Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.Yolcularımıza önemle duyurulur."