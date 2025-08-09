BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL

Marmaray'da bir saat arayla iki intihar! Seferler durduruldu!

Marmaray'da bir saat arayla iki intihar! Seferler durduruldu!

Marmaray duraklarında 1 saat arayla iki kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi. Seferler geçici olarak durduruldu.

Abone ol

Marmaray’da iki kişi raylara atlayarak yaşamına son verdi. Olay nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu.

Seferler gecikmeli yapılacak

Seferlerin ne zaman başlayacağına dair Marmaray'dan resmi açıklama yapıldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın yolcularımız;

Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.Yolcularımıza önemle duyurulur."

ÖNCEKİ HABERLER
Vodafone'dan "İlk Faturan Bizden" kampanyası
Vodafone'dan "İlk Faturan Bizden" kampanyası
Köln, Cenk Özkacar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Köln, Cenk Özkacar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü
Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü
Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin lira ceza
Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin lira ceza
"Tatilin ayaklı Google'ı" Alper Tekbaş: Türkiye her geçen gün turizmde kan kaybediyor
"Tatilin ayaklı Google'ı" Alper Tekbaş: Türkiye her geçen gün turizmde kan kaybediyor
Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK- Galatasaray maçını yorumladı! Penaltı kararları doğru mu?
Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK- Galatasaray maçını yorumladı! Penaltı kararları doğru mu?
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 4 bin 400 personel alımı duyurusu
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 4 bin 400 personel alımı duyurusu
Suç örgütü elebaşı Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul'da yakalandı
Suç örgütü elebaşı Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul'da yakalandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var
Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama
Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama
Niğde'de iş yerine silahlı saldırı: 8 yaşındaki çocuk vuruldu
Niğde'de iş yerine silahlı saldırı: 8 yaşındaki çocuk vuruldu
Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek
Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek