Niğde'de iş yerine silahlı saldırı: 8 yaşındaki çocuk vuruldu

Niğde'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 8 yaşındaki çocuk yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Şahsüleyman Mahallesi'ndeki bir oto galeriye gelen kimliği belirsiz şüpheli, tabancayla iş yerine ateş açtı.

Saldırıda iş yeri sahibinin arkadaşının oğlu M.E.A. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan M.E.A, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın şüphelisi olarak tespit edilen 4 kişinin Niğde ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

