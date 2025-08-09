BIST 10.973
HABER /  GÜNCEL

Bakan Tunç duyurdu! Yargıda yeni adım: 87 yeni mahkeme kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yargıdaki düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. 87 yeni mahkeme kurulduğunu belirten Tunç, aile mahkemelerinin artık tüm illerde faaliyete geçtiğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakimlerin yetkilerinin belirlenmesine ve yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesine ilişkin yetki kararnamesi yayımlandığını açıkladı.

Bakan Tunç konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak daha önce yayımladığımız 2025 yılı yaz kararnamesinin ardından, hakimlerin yetkilerinin belirlenmesine ve yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesine ilişkin yetki kararnamesini de yayımladık. 2025 yılı müstemir yetki kararnameleriyle, yargı hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı adımlar attık. 1’inci ve 2’nci bölgede toplam 2 bin 28 yetki düzenlemesi, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci bölgede 653 yetki düzenlemesi, Toplamda 2 bin 681 yeni yetki düzenlemesi yaptık. Gaziosmanpaşa, Biga, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Lüleburgaz, Menemen ve Bismil’de yeni Ağır Ceza Mahkemeleri kurarak faaliyete geçirdik" dedi.

87 yeni mahkeme

Aile yapısını korumaya yönelik yargısal adımları kararlılıkla attıklarını aktaran Bakan Tunç, "Aile yapısını korumaya yönelik, uzmanlık gerektiren davaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla yargısal adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Ardahan, Artvin, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkâri, Sinop, Şırnak ve Tunceli olmak üzere 9 ilimizde daha aile mahkemeleri kurduk. Böylece tüm illerimizde aile mahkemelerini faaliyete geçirmiş olduk. Toplam 87 yeni mahkeme faaliyete geçirerek yargı teşkilatımızı daha da güçlendirdik. Kadastro davalarına özel olarak ise: İzmir, Gaziantep ve Elazığ Kadastro Mahkemelerini 3 hakimli, Adıyaman Kadastro Mahkemesini ise 2 hâkimli olarak yeniden yapılandırdık. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Yaptığımız tüm bu düzenlemelerin yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

