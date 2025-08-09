BIST 10.973
Azerbaycan-Ermenistan barışına Türkiye'den ilk yorum geldi!

Azerbaycan-Ermenistan barışına Türkiye'den ilk yorum geldi!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Vaşington’da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, ABD’de Azerbaycan, Ermenistan ve ABD arasında imzalanan üçlü mutabakat zaptı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün Vaşington’da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir.

ABD Yönetimi’nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz. Güney Kafkasya’nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır.

Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan’ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

