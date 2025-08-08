BIST 10.973
Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Gaziantep FK 0-2 Galatasaray (CANLI SKOR)

Gaziantep Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. AVAR'da ise Candaş Elbil görev alacak.

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Burak, Mbakata, Abena, Arda, Rodrigues, Maxim, Bacuna, Kozlowski, Sorescu, Lungoyi, Boateng

GALATASARAY: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Torreira, Yunus, Sane, Barış

