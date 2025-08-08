BIST 10.973
HABER /  EKONOMİ

Yılın üçüncü enflasyon raporu 14 Ağustos'ta açıklanacak

Merkez Bankası yönetimi üç aylık periyodlarla faiz politikasını ve enflasyon beklentilerini canlı yayında aktarıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu 14 Ağustos'ta İstanbul'da kamuoyu ile paylaşacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-III'ün tanıtımı amacıyla 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TOPLANTININ İZLENECEĞİ PLATFORMLAR

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, canlı yayın adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

İKİNCİ TOPLANTIDAKİ ENFLASYON TAHMİNLERİ

TCMB yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminini korurken, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'te istikrar kazanacağı öngörüsünde bulunmuştu.

2026 yıl sonu için: Yüzde 12

2027 yılı için: Yüzde 8

Orta vadede: Yüzde 5 

