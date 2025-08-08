BIST 10.995
Trabzon'da turistleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Trabzon'un Çaykara ilçesinde panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İlçenin Demirkapı Mahallesi'nde turistleri taşıyan panelvan, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

