Trabzon'da turistleri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Trabzon'un Çaykara ilçesinde panelvanın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İlçenin Demirkapı Mahallesi'nde turistleri taşıyan panelvan, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.