Sanatçı Saadet Sun hayatını kaybetti

Usta sanatçı Işıl Yücesoy, 1970'li yılların sevilen isimlerinden Saadet Sun'un hayatını kaybettiğini duyurdu. 81 yaşındaki sanatçı, "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" şarkılarıyla tanınıyordu.

Uzun süredir gözlerde uzak bir yaşam süren sanatçı Saadet Sun, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Şarkıcının vefat haberini arkadaşı olan usta isim Işıl Yücesoy yaptığı paylaşımla duyurdu.

Saadet Sun'un fotoğraflarını paylaşan Yücesoy, üzüntüsünü; "Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım... Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik... Canım Saadet Sun, hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" sözleriyle ifade etti.

Saadet Sun kimdir, kaç yaşında?

1950 yılında doğan ünlü sanatçı 8 Ağustos 2025 yılında 75 yaşında hayatını kaybetti.

Saadet Sun 1965'lerde tiyatro 1970'lerde ise sahne hayatına başladı. "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi unutulmaz eserlere imza atan Sun, "Sıfıra Sıfır / Yeter Ki" adlı 45'lik plağı dikkatleri üzerine çekti.

1990 yılında sahne hayatına veda eden sanatçı, müzikle olan bağını sürdürmüş ve zaman zaman nostaljik projelerde yer almıştır.
