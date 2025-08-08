BIST 10.995
DOLAR 40,64
EURO 47,42
ALTIN 4.432,37
HABER /  POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki göstererek "Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır." ifadesini kullandı.

Abone ol

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'yi işgal etme kararı lanetli bir karardır. Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir. Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır."

ÖNCEKİ HABERLER
Spiker Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine ünlü isimler akın etti
Spiker Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine ünlü isimler akın etti
İletişim Başkanı Duran'dan Gazze açıklaması
İletişim Başkanı Duran'dan Gazze açıklaması
e-Devlet'te 4 yeni hizmet! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
e-Devlet'te 4 yeni hizmet! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
Çorum'da olay görüntü! "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası: Valilikten açıklama
Çorum'da olay görüntü! "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası: Valilikten açıklama
Barcelona'ya Robert Lewandowski'den kötü haber
Barcelona'ya Robert Lewandowski'den kötü haber
Fenerbahçe pes etmedi Kerem Aktürkoğlu için Benfica'nın aklını alan teklif
Fenerbahçe pes etmedi Kerem Aktürkoğlu için Benfica'nın aklını alan teklif
Beşiktaş, Ndidi transferini KAP'a bildirdi! Ödenecek bonservis belli oldu
Beşiktaş, Ndidi transferini KAP'a bildirdi! Ödenecek bonservis belli oldu
Diyarbakır'da kadın muhtarlara suşi eğitimi verildi
Diyarbakır'da kadın muhtarlara suşi eğitimi verildi
Bakan Fidan'dan kritik temaslar! Mısır'a gidiyor: Ana gündem Gazze
Bakan Fidan'dan kritik temaslar! Mısır'a gidiyor: Ana gündem Gazze
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
Hyundai'den 1 milyon ağaçlık dev proje: Cannes'dan 3 ödülle döndü!
Hyundai'den 1 milyon ağaçlık dev proje: Cannes'dan 3 ödülle döndü!
Gazze'yi işgal kararı alan İsrail'e en büyük destekçisi Almanya'dan şok haber
Gazze'yi işgal kararı alan İsrail'e en büyük destekçisi Almanya'dan şok haber