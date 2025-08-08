AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki göstererek "Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'yi işgal etme kararı lanetli bir karardır. Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir. Tüm dünya tek bir insanlık cephesi olarak bu Nazi işgaline karşı durmalıdır."