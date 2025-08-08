Fenerbahçe pes etmedi Kerem Aktürkoğlu için Benfica'nın aklını alan teklif

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Feyenoord’a deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, gözünü Kerem Aktürkoğlu transferine çevirdi. Sarı-lacivertliler, Benfica'ya 25 milyon euro teklif etti.

Yaklaşık 10 gündür milli oyuncunun transferi için yoğun mesai harcayan yönetim, Kerem’i Feyenoord eşleşmesine yetiştirmek amacıyla özel uçağı Lizbon’da bekletmiş ancak ilk girişimlerinde sonuç alamamıştı.

Buna rağmen pazarlıklar hız kesmeden sürdü ve teklif 22+3 milyon euro’ya yükseltildi.

Portekiz basını, Benfica Başkanı Rui Costa, sportif direktör Mario Branco ve teknik direktör Bruno Lage’nin bu teklifi değerlendirdiğini yazdı.

Benfica 'evet' demeye çok yakın

SIC Noticias’ın haberine göre, kırmızı-beyazlılar bu rakama “evet” demeye hazırlanıyor.

Benfica, geçtiğimiz günlerde deplasmanda Nice’i 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi Play-Off turu için avantaj elde etmişti.

Portekiz ekibinin, Kerem’in satışından gelecek gelirle yeni bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planladığı belirtildi.

Fenerbahçe, olumlu yanıtın gelmesinin ardından Kerem’i özel uçakla İstanbul’a getirip 4 yıllık sözleşmeye imza attırmayı hedefliyor.

Yönetim, milli futbolcunun Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe deplasmanında forma giymesini planlıyor.

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferinde artık bitiş çizgisine çok yakın.

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu bonservisiyle kadrosuna katması halinde Galatasaray, transferden yüzde 10'luk bir pay alacak.