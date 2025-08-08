BIST 10.969
DOLAR 40,69
EURO 47,43
ALTIN 4.428,18
HABER /  SPOR

Fenerbahçe pes etmedi Kerem Aktürkoğlu için Benfica'nın aklını alan teklif

Fenerbahçe pes etmedi Kerem Aktürkoğlu için Benfica'nın aklını alan teklif

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Feyenoord’a deplasmanda 2-1 yenilen Fenerbahçe, gözünü Kerem Aktürkoğlu transferine çevirdi. Sarı-lacivertliler, Benfica'ya 25 milyon euro teklif etti.

Abone ol

Yaklaşık 10 gündür milli oyuncunun transferi için yoğun mesai harcayan yönetim, Kerem’i Feyenoord eşleşmesine yetiştirmek amacıyla özel uçağı Lizbon’da bekletmiş ancak ilk girişimlerinde sonuç alamamıştı.

Buna rağmen pazarlıklar hız kesmeden sürdü ve teklif 22+3 milyon euro’ya yükseltildi.

Portekiz basını, Benfica Başkanı Rui Costa, sportif direktör Mario Branco ve teknik direktör Bruno Lage’nin bu teklifi değerlendirdiğini yazdı.

Benfica 'evet' demeye çok yakın

SIC Noticias’ın haberine göre, kırmızı-beyazlılar bu rakama “evet” demeye hazırlanıyor.

Benfica, geçtiğimiz günlerde deplasmanda Nice’i 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi Play-Off turu için avantaj elde etmişti.

Portekiz ekibinin, Kerem’in satışından gelecek gelirle yeni bir kanat oyuncusu transfer etmeyi planladığı belirtildi.

Fenerbahçe, olumlu yanıtın gelmesinin ardından Kerem’i özel uçakla İstanbul’a getirip 4 yıllık sözleşmeye imza attırmayı hedefliyor.

Yönetim, milli futbolcunun Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe deplasmanında forma giymesini planlıyor.

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferinde artık bitiş çizgisine çok yakın.

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu bonservisiyle kadrosuna katması halinde Galatasaray, transferden yüzde 10'luk bir pay alacak.

Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında bir önceki yaz transfer döneminin son gününde imza atan 26 yaşındaki futbolcu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Ndidi transferini KAP'a bildirdi! Ödenecek bonservis belli oldu
Beşiktaş, Ndidi transferini KAP'a bildirdi! Ödenecek bonservis belli oldu
Diyarbakır'da kadın muhtarlara suşi eğitimi verildi
Diyarbakır'da kadın muhtarlara suşi eğitimi verildi
Bakan Fidan'dan kritik temaslar! Mısır'a gidiyor: Ana gündem Gazze
Bakan Fidan'dan kritik temaslar! Mısır'a gidiyor: Ana gündem Gazze
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
Hyundai'den 1 milyon ağaçlık dev proje: Cannes'dan 3 ödülle döndü!
Hyundai'den 1 milyon ağaçlık dev proje: Cannes'dan 3 ödülle döndü!
Gazze'yi işgal kararı alan İsrail'e en büyük destekçisi Almanya'dan şok haber
Gazze'yi işgal kararı alan İsrail'e en büyük destekçisi Almanya'dan şok haber
Narin Güran davasında yeni gelişme! Cezaların onanması talebi
Narin Güran davasında yeni gelişme! Cezaların onanması talebi
Burhanettin Duran "İşgalin hiçbir mazereti olamaz" dedi, dünyaya çağrı yaptı
Burhanettin Duran "İşgalin hiçbir mazereti olamaz" dedi, dünyaya çağrı yaptı
Turkcell ödüle doymuyor o kategoride 14'üncü kez zirvede yer aldı
Turkcell ödüle doymuyor o kategoride 14'üncü kez zirvede yer aldı
Bakan Bayraktar açıkladı! Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi?
Bakan Bayraktar açıkladı! Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi?
Bakan Bak'tan "Süper Lig 2025-2026 sezonu" paylaşımı
Bakan Bak'tan "Süper Lig 2025-2026 sezonu" paylaşımı
Yatalak annesini öldüresiye dövmüştü! Valilikten açıklama geldi
Yatalak annesini öldüresiye dövmüştü! Valilikten açıklama geldi