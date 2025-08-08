BIST 10.969
Burhanettin Duran "İşgalin hiçbir mazereti olamaz" dedi, dünyaya çağrı yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'yi işgal kararını şiddetle kınadıklarını bildirdi. "İşgalin, zulmün ve masumların hayatına kast etmenin hiçbir mazereti olamaz" diyen Duran, dünyaya "Sessiz kalmayın, insanlık için, adalet için ses verin!" çağrısında bulundu.

Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İnsan hakları ihlalleri ve insani krizlerin daha da derinleşmesine yol açacak olan, İsrail’in Gazze’yi işgal kararını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in planları, saldırıları; tüm insanlığı, barış ve istikrarı hedef almaktadır.

İsrail’in işgalini kalıcılaştırması, uluslararası hukuk normlarına ve insani değerlere aykırıdır. Saldırılarda sivillere yönelik ağır bombardımanların artırılması, altyapının yok edilmesi ve temel insani ihtiyaçların engellenmesi göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in Gazze’de yaptığı açık bir soykırımdır.

İşgalin, zulmün ve masumların hayatına kast etmenin hiçbir mazereti olamaz. İnsanlık vicdanı susturulamaz. Uluslararası toplumun, bu tür tek taraflı adımlara kararlılıkla karşı çıkması ve adil bir çözüm için etkin çabalar göstermesi elzemdir.

Dünyaya çağrımızdır: Sessiz kalmayın, insanlık için, adalet için ses verin! Dünyanın vicdanı, İsrail’i durduracak ve yenecek güçtedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın altını çizerek vurguladığı üzere; “Herkes susabilir. Tepkisiz kalabilir. Ama biz susmayız, susamayız ve emin olun susmayacağız.”

