Bakan Bayraktar açıkladı! Doğal gaz faturası desteği devam edecek mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, canlı yayında merak edilenleri yanıtladı. Bakan Bayraktar, fatura destekleri enerji arama çalışmaları, Suriye'ye enerji sevkiyatına kadar pek çok önemli açıklamada bulundu. Bakan Bayraktar, fatura desteklerine ilişkin, "Vatandaşımızın enerji faturalarını düşük tutmaya çalışıyoruz. Bu destek devam edecek" sözlerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Bayraktar, Suriye'ye enerji sevkiyatından, enerji kaynaklarına kadar pek çok değerlendirmede bulundu. Bakan Bayraktar'ın açıklamaları yakından takip edildi.

İşte Bakan Bayraktar'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

Türkiye açısından bölgemizin istikrar içinde olması büyük önem arz ediyor. Bu ülkemizin lehine olan bir durumdur. Komşularımızın iyi durumda olması istikrarın sağlanmış olması her zaman Türkiye açısından iyi bir durumdur. Suriye özel bir konuma sahip zira 14 yıl süren bir iç savaştan sonra Suriye'nin geldiği noktada özellik 8 Aralık'tan sonra Baas rejiminin devrilmesiyle beraber artık orada yeni bir dönem başladı.

Bu yeni yönetimin Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak Suriye'nin istikrarını sağlaması hakikaten bizim için çok önemli. İlk günden itibaren biz orada hayatı normalleştirecek çalışmaları hep yoğun bir şekilde gündeme alıp çalışmalar yaptık. Bizim alanımızda enerji altyapısının kurulması insanların günlük hayatını devam ettirebilmesi açısından önem arz ediyor.

Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli var. Bu kardeşlerimizin gönüllü şekilde yurtlarına dönmeyle alakalı da oradaki hayatın normale dönmesi önemlidir. 14 yıllık iç savaştan çıkmış bir ülke altyapının nasıl olduğunu tahmin edebilirsiniz.

Suriye'ye günlük gaz akışı başladı

Hemen 8 Aralık'tan sonra Suriye'ye çok geniş teknik heyet gönderdik. Şam'a kadar arkadaşlarımız gittiler ve durum tespiti yaptılar. Kısa, orta ve uzun vadede enerji alt yapısını ayağa kaldırmak için neler yapılacağı için çalışmalar yürüttüler. Suriye'ye günlük gaz akışı başladı. Azeri gazı Türkiye üzerinden Suriye'ye gidiyor. Kapasitemiz 6 milyon metreküp. Şuan günlük 3,4 milyon metreküp gaz akışı var. Burada bir ticaret söz konusu.

28 Temmuz'da yeni rekor

Sıcaklıklar özellikle Temmuz ayında çok arttı. Vatandaşlarımız evlerine klima aldılar, daha yoğun klima kullanımı gerçekleşti. Elektrik sistemimiz 120 bin megavatlık bir kurulu gücümüz var. Elektrikteki arz güvenliği meselesi anlık bir mesele. Sıcakların çok yoğun olduğu dönemde özellikle akşam 7 ile 10 arasında tüketimler arttı. Bu saatlerde güneş enerjisinden faydalanamadık. O hafta rüzgarın azalmasıyla buradan elde ettiğimiz üretim de azaldı. Doğal gaz ve kömür ile elektrik üretmek durumunda kaldık. 1 milyar 239 milyon kilovat bir kullanım rekoru kırıldı 28 Temmuz'da.

Faturalarda destek devam edecek mi?

İlk 6 ayda yaklaşık 100 bin elektrikli araç satılmış. Bunlar da tüketime katkı yapacak. Yapay zeka vs. Bunlar hep tüketimini artıracak. Biz de üretim kapasitemizi artırmalıyız. Güneş ve rüzgar enerjisinde yatırımlarımız devam ediyor. Kısa vadede elektrik kesintisi görmüyoruz.

Faturalarda son 2 yılda elektrik ve doğal gaz olmak üzere toplam destek rakamımız 900 milyar lirayı aşmış durumda. Bu yıl ise şu an itibarıyla ilk 6 ayda 387 milyar lira oldu, yıl sonuna kadar bu rakam 700 milyar lirayı bulacak. Vatandaşımızın enerji faturalarını düşük tutmaya çalışıyoruz. Bu destek devam edecek.

Enflasyondaki hedefleri gözeterek ilerliyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.Doğal gaz ve kömürdeki fiyat artışları olsa da biz desteklere devam edeceğiz. Bu destek programı dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik verimli hale gelmesi önemli. 1 trilyon liranın üzerine çıkacak bir destekten bahsediyoruz. Çok enerji kullanan vatandaşlarımızı, bu da toplam rakamda yüzde 3'e denk geliyor. Bu vatandaşlarımızı destek programından çıkarıyoruz.