Behzat Ç.'nin yeni sezonunda Sinan Ateş cinayeti işlenecek

Fenomen dizi Behzat Ç.'nin yeni sezonu, izleyicilere beklenmedik bir detay sundu. Bugün yayınlanan “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi”nin tanıtımında, Ankara'nın Çukurambar semtinde işlenen ve yakın tarihte yaşanan Sinan Ateş cinayetine gönderme yapan bir sahne yer aldı. Dizinin galasına Ateş'in ailesinin katılması da bu bağlantıyı güçlendirdi.

Fenomen dizi Behzat Ç.’nin merakla beklenen yeni sezonu “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” bugün dijital platformda izleyiciyle buluştu. Yayınlanan son tanıtım, dizideki hikâyenin yakın zamanda gündemi sarsan Sinan Ateş cinayetine gönderme yapacağını gösterdi.

Dizinin tanıtımında, Behzat Ç. ekibinin Ankara’nın Çukurambar semtinde, milliyetçi bir akademisyenin öldürülmesiyle ilgili bir olaya müdahale ettiği sahne yer aldı. Bu sahne, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve hala aydınlatılması beklenen Sinan Ateş cinayetine doğrudan bir gönderme olarak yorumlandı.

Dizinin yeni sezon galasına Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş’in de katılması, bu bağlantıyı daha da güçlendirdi.