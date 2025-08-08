BIST 10.962
Aydın'da ölü bulunan üniversiteli Teslime'nin cenazesi Mersin'de defnedildi

Aydın'da yol kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın cenazesi, Mersin'de toprağa verildi.

Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'nde dün yol kenarında tabancayla başından vurulmuş bulunan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan'ın (20) cenazesi, memleketi Mersin'e getirildi.

Cenaze, Mut ilçesindeki Kurtsuyu Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Törende, Hanedan'ın yakınları gözyaşı döktü.

Olay: Üniversite öğrencisi Teslime Hanedan, Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta yol kenarında tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Olayla ilgili Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F'nin (19) de arasında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

