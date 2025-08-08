iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadar olacak? Zamlı ve zamsız fiyatları

ABD'deki gümrük vergileri ve maliyet artışları nedeniyle, Apple'ın iPhone 17 serisinin fiyatları Türkiye’de ciddi oranda yükselebilir. Yeni modellerin zamlı ve zamsız fiyatları hesaplandı.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın Eylül 2025 tarihinde tanıtması beklenen iPhone 17 serisi Türkiye fiyatları ile kullanıcıların gündeminde bulunuyor. Şirketin ABD'deki gümrük vergileri nedeniyle aldığı maliyet artışını kullanıcılarına yansıtma kararı alması, iPhone fiyatlarını önemli ölçüde etkileyecek.

Eğer Apple, planladığı zammı hayata geçirirse, iPhone 17 serisinin Türkiye'deki fiyatları ciddi şekilde artacak. Ancak zam yapılmazsa da yine yüksek fiyatlar uygulanacak.

The New York Times, Apple'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerinden dolayı milyarlarca dolarlık zarara uğradığını ve kaybı telafi edebilmek adına iPhone 17 serisinin fiyatlarına 50 dolar zam yapmayı planladığını öne sürdü.

Haber doğruysa, iPhone 17 serisinin yeni modellerinin başlangıç fiyatları şu şekilde olacak:

iPhone 17: 849 dolar

iPhone 17 Air: 949 dolar

iPhone 17 Pro: 1049 dolar

iPhone 17 Pro Max: 1249 dolar

Webtekno'nun haberine göre, Apple'ın zam yapması durumunda Türkiye'deki fiyatlar şu şekilde şekillenecek:

iPhone 17 serisi Türkiye'de ne kadar olacak?

iPhone 17: 849 dolar - 82 bin 999 TL

iPhone 17 Air: 949 dolar - 92 bin 999 TL

iPhone 17 Pro: 1049 dolar - 104 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max: 1249 dolar - 124 bin 999 TL

Tabii ki de bu fiyatlar, kuvvetle muhtemelen telefonun baz modeli yani 128 GB'lık versiyonu için geçerli olacaktır. Örneğin iPhone 17'nin 512 GB depolama alanına sahip versiyonunu tercih ettiğinizde, daha yüksek ücretlerle karşılaşmanız işten bile değil.

Öte yandan Apple'ın zam yapmaması durumunda ise, iPhone 17 serisinin Türkiye fiyatları biraz daha düşük olacak. İşte olası fiyatlar:

iPhone 17: 799 dolar - 77 bin 999 TL

iPhone 17 Air: 899 dolar - 87 bin 999 TL

iPhone 17 Pro: 999 dolar - 99 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max: 1199 dolar - 119 bin 999 TL

ABD'nin gümrük vergileri nedeniyle Apple'ın zam yapıp yapmamasından bağımsız olarak, Türkiye'de doların yüksekliği ve enflasyon oranları da göz önünde bulundurulduğunda, iPhone zamlı fiyatları kullanıcılara çok daha büyük bir yük getirecek gibi gözüküyor. Zira en düşük modelin bile 83 bin TL gibi bir fiyat etiketine sahip olması, tüketicileri zorlayacak.