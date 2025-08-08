BIST 10.958
DOLAR 40,70
EURO 47,42
ALTIN 4.445,81
HABER /  DÜNYA

Tokat'taki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü 2 yaralı

Tokat'taki iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü 2 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Zile-Çekerek kara yolu Karayün mevkisinde Emrah Çelik (35) idaresindeki 16 BMT 901 plakalı otomobil ile Özgür Sepetçi (44) yönetimindeki 60 AFZ 583 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Emrah Çelik ile aynı araçta bulunan Döndü Pulat (56), Şeymanur Çelik (31) ve Elanur Çelik yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Özgür Sepetçi ile Elifnur Çelik (4) ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi de otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan kara yolu, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan Hayatını Kaybetti
Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan Hayatını Kaybetti
Atık suyu vidanjörle araziye döken ESKİ’ye 668 bin TL ceza
Atık suyu vidanjörle araziye döken ESKİ’ye 668 bin TL ceza
MediaMarkt'ın "Stokları Eritiyoruz" kampanyası devam ediyor
MediaMarkt'ın "Stokları Eritiyoruz" kampanyası devam ediyor
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı
e-Devlet’te yeni özellik: Domuz eti kullanan işletmeler artık görülebilecek
e-Devlet’te yeni özellik: Domuz eti kullanan işletmeler artık görülebilecek
Trump Netanyahu'ya telefonda bağırmış! Nedeni ortaya çıktı
Trump Netanyahu'ya telefonda bağırmış! Nedeni ortaya çıktı
SPK'dan 6 şirketin borçlanma araçlarına onay
SPK'dan 6 şirketin borçlanma araçlarına onay
YouTube kanalına erişim engeli getirilen Fatih Altaylı: Bir bana tahammülleri yok
YouTube kanalına erişim engeli getirilen Fatih Altaylı: Bir bana tahammülleri yok
Aksa Enerji yılın ilk yarısında 1,4 milyar lira net kar elde etti
Aksa Enerji yılın ilk yarısında 1,4 milyar lira net kar elde etti
Wilfried Zaha tepkilere dayanamadı! "Galatasaray hakkında konuşacağım"
Wilfried Zaha tepkilere dayanamadı! "Galatasaray hakkında konuşacağım"
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler ikinci toplantıda
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler ikinci toplantıda
İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı
İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı