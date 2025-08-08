BIST 10.958
Atık suyu vidanjörle araziye döken ESKİ’ye 668 bin TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde atık suyu vidanjörle toprak araziye deşarj eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ESKİ) 668 bin 677 TL ceza uyguladı.

Sivrihisar İlçesi Kaymaz Mahallesi’nde çekilen görüntüler üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede toprak alana deşarjın ESKİ vidanjörüyle yapıldığını tespit etti.

Atık suyu yasalara aykırı olarak ve önlemleri almadan deşarj ederek çevre kirliliğine neden olan ESKİ’ye Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 677 TL ceza kesildi.

