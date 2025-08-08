BIST 10.958
Trump Netanyahu'ya telefonda bağırmış! Nedeni ortaya çıktı

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde açlık olmadığını iddia etmesi üzerine bağırdığını yazdı.

NBC News'te yer alan haberde, Trump'ın 28 Temmuz'da İskoçya ziyareti sırasında Gazze'de gerçek açlık olduğu açıklaması üzerine Netanyahu'nun ABD Başkanı ile telefonda görüşmek istediği belirtildi.

Talebin ardından Trump ile Netanyahu'nun Gazze'deki durumu ele almak için 28 Temmuz'da telefonda görüştüğü ifade edildi.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, telefon görüşmesinde Netanyahu'nun Trump'a "Gazze'de yaygın açlık olmadığını bunun Hamas tarafından uydurulduğunu" savunduğu kaydedildi.

Bunun üzerine Trump'ın Netanyahu'nun sözünü keserek bağırmaya başladığı ve yardımcılarının kendisine Gazze'deki çocukların açlıktan öldüğüne dair kanıtlar gösterdiğini ve bunun "sahte" olarak reddedilmesini istemediğini söylediği aktarıldı.

Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Trump'ın telefonda Gazze'de "açlık yok" dediği için Netanyahu'ya bağırdığına yönelik haber hakkında yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

İsrail, Gazze kentini işgal için sınıra askeri yığınak yapıyor

Öte yandan NBC'deki haberde, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planı için sınıra askeri yığınak yaptığı da bildirildi.

Haberde, uydu fotoğraflarının İsrail ordusunun Gazze kentine karadan başlatılması beklenen işgal öncesi sınırda yığınak yaptığını ortaya koyduğu ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik planın bu sabah Güvenlik Kabinesi'nde onaylandığını bildirmişti.

