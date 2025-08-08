BIST 10.956
DOLAR 40,71
EURO 47,44
ALTIN 4.442,96
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Yerlikaya, operasyonlarda 1 milyon 919 bin uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon uyuşturucu hap üretilebilecek 256 kilogram ham madde ele geçirildiğini aktardı.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da "uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine" yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu imalat ve ticareti yaptığı tespit edilen 9 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerden 5'inin tutuklandığını, 4'ünün ise işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Operasyonlarda 1 milyon 919 bin uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon uyuşturucu hap üretilebilecek 256 kilogram ham madde ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."

ÖNCEKİ HABERLER
YouTube kanalına erişim engeli getirilmişti! Altaylı'dan ilk yorum geldi
YouTube kanalına erişim engeli getirilmişti! Altaylı'dan ilk yorum geldi
Çocuklarda gece altını ıslatma hastalık habercisi olabilir
Çocuklarda gece altını ıslatma hastalık habercisi olabilir
Ole Gunnar Solskjaer: 30-35 dakika gerçekten çok iyiydik
Ole Gunnar Solskjaer: 30-35 dakika gerçekten çok iyiydik
İsrail Güvenlik Kabinesi, "Gazze kentinin" işgalini onayladı
İsrail Güvenlik Kabinesi, "Gazze kentinin" işgalini onayladı
Sancaktepe'de alkollü kişiye şiddet uygulayan polis görevden uzaklaştırıldı
Sancaktepe'de alkollü kişiye şiddet uygulayan polis görevden uzaklaştırıldı
A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık maçında Litvanya'dan fark yedi
A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık maçında Litvanya'dan fark yedi
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda toplu sonuçlar
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda toplu sonuçlar
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
ABD'den İran bağlantılı 18 kişi ve kuruluşa yaptırım
ABD'den İran bağlantılı 18 kişi ve kuruluşa yaptırım
ABD Başkanı Trump: Ateşkes Putin'e kalmış
ABD Başkanı Trump: Ateşkes Putin'e kalmış
Kamboçya, Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Kamboçya, Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Özgür Özel'in hedefindeydi: Başsavcılık talimat verdi polis yakaladı
Özgür Özel'in hedefindeydi: Başsavcılık talimat verdi polis yakaladı