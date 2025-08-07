Özgür Özel'in hedefindeydi: Başsavcılık talimat verdi polis yakaladı

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP lideri Özgür Özel’in mitingde ismini vererek suçladığı Avukat Mehmet Yıldırım'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya’da yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandığını ifade etti.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Tuzla mitinginde yaptığı açıklamalar kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, ismini verdiği Avukat Mehmet Yıldırım hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Özel’in “İBB borsası kuruldu” diyerek suçladığı ve bazı şirketleri tehdit ettiğini öne sürdüğü Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Yıldırım, İstanbul Emniyeti ekiplerince bu akşam Antalya’da, yurt dışına kaçma hazırlığındayken gözaltına alındı. Gelişmelerin ardından soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla’daki mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen davalarla ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu. Özel, bazı savcıların mesleklerini kötüye kullandığını ve bu savcılarla bağlantılı avukatların, şirket sahipleriyle görüşerek bir çete aracılığıyla “İBB davası borsası” kurduğunu öne sürdü.

Özel, “Beni savcı bey yolladı, avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin. Şu kadar da para vereceksin” denilerek kişilerden para talep edildiğini ve bunun yalnızca bir duyum değil, ellerinde kanıtlarla sabit olduğunu söyledi.

İsmini açıkça verdiği Avukat Mehmet Yıldırım’ın, şirketleri dolaşarak “Sana da şu gelebilir, bu gelebilir. Şöyle yaparsan seni kurtarırım” şeklinde baskı uyguladığını ifade eden Özel, bu kişinin bazı tutukluların aileleriyle temasa geçtiğini, hatta içeride bulunan bir tutuklunun geçmişte bu kişilerle görüştüğünü, istenen parayı bankadan çekerek -dekont ile belgelenmiş şekilde- avukatın gönderdiği kişilere teslim ettiğini belirtti.

Bu süreçte tarih, saat, dekont, banka kamera kayıtları gibi tüm somut delillerin ellerinde olduğunu vurgulayan Özel, söz konusu avukatın, bir savcının adını açıkça vererek “Bu kişi gelip şu ifadeyi verecek” dediğini ve söz konusu ifadenin gerçekten de o gün verildiğini anlattı. Özel ayrıca, bu yöntemle başka kişilere de baskı kurulduğunu, hatta bu kişilerin kısa süreli de olsa savcı ile telefonda görüştürüldüğünü belirtti.

Özel, ellerinde WhatsApp üzerinden yapılan 40 dakikalık bir telefon görüşmesinin ses kaydı dökümünün de bulunduğunu söyleyerek, “Milyonlarca dolarlık bir borsayı deşifre etmek hepimizin elinde. HSK’ya yarın tarih, saat, dekont vereceğiz” dedi. Özel, bu belgeleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na teslim edeceklerini ifade etti.