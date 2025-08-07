BIST 10.956
DOLAR 40,60
EURO 47,46
ALTIN 4.437,25
HABER /  SPOR

Başakşehir geri döndü! Avrupa'da avantajı kaptı

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir, deplasmanda Norveç ekibi Viking'i 3-1 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir, deplasmanda Norveç ekibi Viking ile karşılaştı.

Başakşehir, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Viking, karşılaşmanın 2’nci dakikasında Svendsen’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısında toparlanan Başakşehir, 60’da Deniz Türüç ve 80’de Operi’nin attığı gollerle 2-1 öne geçti. Temsilcimiz adına son noktayı 90+4'te Selke koydu.

Maçta başka gol olmayınca Başakşehir, İstanbul’a avantajlı döndü.

Karşılaşmanın rövanşı 13 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

