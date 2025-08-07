Netanyahu'nun Gazze'nin tümünü işgal planının detayları ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sıcak baktığı ve bu akşam Güvenlik Kabinesi'nde onaylanması beklenen Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planın detayları İsrail basınına yansıdı.

Abone ol

Netanyahu başkanlığındaki Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin tamamının işgaline ilişkin planı görüşmek için bu akşam toplanacak.

İşgal planının bu akşam Güvenlik Kabinesi'nde oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor.

İsrail basını, Netanyahu'nun sıcak baktığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da "yeşil ışık yaktığı" söylenen işgal planına ilişkin detayları paylaştı.

Basındaki haberlere göre, işgal planı kapsamında ilk olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yaşayan 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek.

Bölgedeki Filistinler sözde "tahliye emirleriyle" zorla çıkarıldıktan sonra Gazze kentine kara saldırısı başlatılacak ve işgal edilecek.

İşgal planı sırasında İsrailli esirlerin olabileceği düşünülen ve daha önce saldırı düzenlenmeyen Gazze'deki bazı bölgeler de hedef alınacak.

İsrail'in devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden Gazzelilerin içinde bulundukları durumu daha da çıkmaz hale getirecek işgal planının 4-5 ay sürmesi öngörülüyor.

Uluslararası tepkileri önlemek için yardımlarla göz boyanacak

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyona yakın Filistinli zorla bir kez daha yerinden edilirken, uluslararası tepkileri önlemek için bölgeye yapılacak yardımlar artırılacak.

Yardımlar konusunda Trump devreye girecek ve Gazze'de yardım dağıtım noktaları 4'ten 16'ya çıkarılacak ve en az 1 milyar dolarlık yardım açıklanacak.

Bu 1 milyar dolarlık yardım, ABD ve diğer ülkeler tarafından karşılanacak.

Gazze'nin yüzde 88'i işgal ve "tahliye emirleri" altında

Yaklaşık 360 kilometrekare alana sahip ve 2,3 milyon Filistinlinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'nin büyük kısmı işgal altında.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'nin yüzölçümünün yüzde 88'i İsrail ordusunun işgali ve Filistinlileri zorla yerinden eden sözde "tahliye emirleri" altında yer alıyor.

İsrail'in saldırıları ve dayattığı kıtlıkla mücadele eden yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, Gazze'nin yalnızca yüzde 12'lik kısmına sıkışmış durumda.