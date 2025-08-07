BIST 10.965
DOLAR 40,62
EURO 47,36
ALTIN 4.426,12
HABER /  DÜNYA

Netanyahu'nun Gazze'nin tümünü işgal planının detayları ortaya çıktı

Netanyahu'nun Gazze'nin tümünü işgal planının detayları ortaya çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sıcak baktığı ve bu akşam Güvenlik Kabinesi'nde onaylanması beklenen Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planın detayları İsrail basınına yansıdı.

Abone ol

Netanyahu başkanlığındaki Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin tamamının işgaline ilişkin planı görüşmek için bu akşam toplanacak.

İşgal planının bu akşam Güvenlik Kabinesi'nde oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor.

İsrail basını, Netanyahu'nun sıcak baktığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da "yeşil ışık yaktığı" söylenen işgal planına ilişkin detayları paylaştı.

Basındaki haberlere göre, işgal planı kapsamında ilk olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yaşayan 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek.

Bölgedeki Filistinler sözde "tahliye emirleriyle" zorla çıkarıldıktan sonra Gazze kentine kara saldırısı başlatılacak ve işgal edilecek.

İşgal planı sırasında İsrailli esirlerin olabileceği düşünülen ve daha önce saldırı düzenlenmeyen Gazze'deki bazı bölgeler de hedef alınacak.

İsrail'in devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden Gazzelilerin içinde bulundukları durumu daha da çıkmaz hale getirecek işgal planının 4-5 ay sürmesi öngörülüyor.

Uluslararası tepkileri önlemek için yardımlarla göz boyanacak

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyona yakın Filistinli zorla bir kez daha yerinden edilirken, uluslararası tepkileri önlemek için bölgeye yapılacak yardımlar artırılacak.

Yardımlar konusunda Trump devreye girecek ve Gazze'de yardım dağıtım noktaları 4'ten 16'ya çıkarılacak ve en az 1 milyar dolarlık yardım açıklanacak.

Bu 1 milyar dolarlık yardım, ABD ve diğer ülkeler tarafından karşılanacak.

Gazze'nin yüzde 88'i işgal ve "tahliye emirleri" altında

Yaklaşık 360 kilometrekare alana sahip ve 2,3 milyon Filistinlinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'nin büyük kısmı işgal altında.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'nin yüzölçümünün yüzde 88'i İsrail ordusunun işgali ve Filistinlileri zorla yerinden eden sözde "tahliye emirleri" altında yer alıyor.

İsrail'in saldırıları ve dayattığı kıtlıkla mücadele eden yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, Gazze'nin yalnızca yüzde 12'lik kısmına sıkışmış durumda.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sezen Aksu Ayşe Barım ve Murat Çalık için tahliye çağrısı yaptı! Hükümete dedi ki...
Foto Galeri Sezen Aksu Ayşe Barım ve Murat Çalık için tahliye çağrısı yaptı! Hükümete dedi ki... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
The Simpsons, Trump'ın ölüm tarihini tahmin etti: Çok güçlü bir isim susturulacak!
The Simpsons, Trump'ın ölüm tarihini tahmin etti: Çok güçlü bir isim susturulacak!
DEM Partili başkan ihraç edildi! Sebebi şaşkına çevirdi
DEM Partili başkan ihraç edildi! Sebebi şaşkına çevirdi
O ilçelerde denize girmek yasaklandı!
O ilçelerde denize girmek yasaklandı!
Bodrum'da yaz mevsimiyle birlikte nüfus 4 katına çıktı
Bodrum'da yaz mevsimiyle birlikte nüfus 4 katına çıktı
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı! Osimhen ve Icardi...
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı! Osimhen ve Icardi...
Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi resmen duyurdu! İşte transferin maliyeti
Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi resmen duyurdu! İşte transferin maliyeti
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ailesinin tatil keyfi için çarpıcı iddia
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ailesinin tatil keyfi için çarpıcı iddia
Niğde'de kahreden olay! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Niğde'de kahreden olay! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
MHP ülkeyi 9'a bölecek iddiası İsmet Büyükataman 9 rakamının sırrını açıkladı
MHP ülkeyi 9'a bölecek iddiası İsmet Büyükataman 9 rakamının sırrını açıkladı
Garanti BBVA'dan Bonus kart sahiplerine kampanya
Garanti BBVA'dan Bonus kart sahiplerine kampanya
Eski bakan Mustafa Demir'in cenazesi toprağa verildi
Eski bakan Mustafa Demir'in cenazesi toprağa verildi
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Merkez Bankası rezervleri açıklandı