The Simpsons, Trump'ın ölüm tarihini tahmin etti: Çok güçlü bir isim susturulacak!

Tahminleriyle ünlü The Simpsons animasyon dizisi bir kez daha sosyal medyayı salladı. Diziden alınmış bir sahne olduğu ileri sürülen görüntülerde ABD Başkanı Donald Trump'ın ölüm tarihine yer verildiği belirtildi.

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizilerinden biri olan ABD yapımı The Simpsons (Simpsonlar), geleceği tahmin ettiği yönünde çıkan spekülasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Dizinin son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümüne dair iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

TikTok, X ve YouTube Shorts’ta milyonlarca izlenmeye ulaşan bir video, diziden sızdırıldığı ileri sürülen bir sahnede Trump’a benzeyen bir karakterin tabut içinde yattığını gösteriyor. Kasvetli atmosferi ve sahte bir gazete kupürüyle desteklenen video, sosyal medyayı adeta çalkaladı.

Çok güçlü bir isim susturulacak”

Videonun en çarpıcı detayı, gazete manşetinde yer alan “Çok güçlü bir isim susturulacak” ifadesi ve üst kısımda küçük puntolarla yazılmış “12 Ağustos 2025” tarihi. Manşetin altında ise “Trump ölü bulundu” cümlesi dikkat çekiyor.

Bu detaylar, The Simpsons’ın daha önce 11 Eylül saldırıları, koronavirüs salgını ve Trump’ın başkanlığı gibi olayları “öngördüğü” iddialarını hatırlatarak, “Dizi yine mi geleceği bildi?” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ancak gerçek, iddialardan çok farklı. The Simpsons’ın yapımcılarından Matt Selman, daha önce benzer “tahmin” videoları için yaptığı açıklamada, bu tarz içeriklerin yapay zeka veya dijital montajla üretildiğini ve dizinin hiçbir bölümünde yer almadığını belirtmişti.

Söz konusu videonun da sahte olduğu, herhangi bir The Simpsons bölümünde böyle bir sahnenin bulunmadığı netlik kazandı.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu gerçeğe rağmen tartışmalara devam ediyor. Bazıları videoyu bir “mesaj” olarak görürken, bazıları “önceden yazılmış bir senaryo” iddiasında bulunuyor.

The Simpsons’ın 2000 yılında Trump’ın başkanlığını öngören “Bart to the Future” bölümü gibi isabetli tahminleri, bu tür kurguların inandırıcılığını artırıyor.

