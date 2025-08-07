MHP ülkeyi 9'a bölecek iddiası İsmet Büyükataman 9 rakamının sırrını açıkladı

MHP'nin Türkiye'nin 9 ayrı bölgesinde düzenleyeceği ""Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" başlıklı toplantılarıyla ilgili ortaya atılan ülkeyi 9'a bölecekler" iddiasına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman tepki gösterdi. Büyükataman, dokuz sayısının Türk mitolojisi ve MHP geleneği açısından taşıdığı sembolik önemi açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi, "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında sahaya iniyor.. Bu kapsamda ilk toplantı, 9 Ağustos’ta Erzurum’dan başlayacak.

MHP'den yapılan bilgilendirmelerde toplantılarda "Üniter devletten geriye dönüşün imkânsız olduğu" vurgulanacak. "Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilemez olduğu"nun da altı çizilecek.

MHP'nin açıklamalarına rağmen son günlerde "MHP ülkeyi 9'a böleceksiniz'' söylemi ortaya atıldı.

Son olarak Zafer Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Yusuf Aksoy, sosyal medya hesabından 9 ayrı bölgeli Türkiye haritasını paylaşarak "Soru çok basit: Eyaletlere hazırlık mı yapıyorsunuz?" sorusunu gündeme getirdi.

Suçlamalara yanıt MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan yanıt geldi. X platfarmonda sosyal medya hesabından açıklama yapan Ataman şu ifadelere yer verdi:

"Türk mitolojisinde bazı sayılar kutsal özellikler taşır. Dokuz sayısı da bunlardan bir tanesidir.

Altay Yaratılış Destanı’na göre Tanrı yerden “dokuz dallı” bir ağaç bitirerek her dalın altında bir insan yaratmıştır. Altay Türklerinde şamanların omuzlarında dokuz ok ve yay sembolü bulunmaktadır.

Türk Hakanlarının Hâkimiyet alameti davul ve tuğlar 9 tanedir. Ergenekon ve Manas Destanlarında da “dokuz” sayısına birçok yerde rastlamak mümkündür. Diğer yandan Milliyetçi Hareket Partisi açısından da dokuz sayısı önemli bir yere sahiptir.

Kurucu Genel Başkanımız, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ortaya koyduğu milli doktrinimiz 9 ışık, ana ilkelerimizi ortaya koymuştur.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, 9 ışığın aydınlattığı yolda ilkelerimizi korumakta ve milli değerlerimizi yaşatmak için tüm varlığı ile mücadele vermektedir.

Geçmişte de görüleceği üzere partimiz birçok kapalı salon toplantısı ve açık hava mitingini “9 bölge” olarak yapmıştır. Son olarak “Asırlık Birlik ve Sonsuz Kardeşlik” temalı bölge toplantılarımız da dokuz bölge olarak yapılacaktır.

"Türk tarihinden habersiz troller ve satılık köşe yazarları"

Bir kaç gündür Türk tarihinden habersiz troller ve satılık köşe yazarları üzerinden toplantılarımızla ilgili yazılıp çizilenler tam bir akıl tutulmasıdır. Türklüğe ve milli doktrinimize atıfta bulunulan dokuz rakamı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi’nin hedef alınması ahlaksız bir karalama kampanyasıdır.

"Bir nevi ruh hastalığı halidir"

Emperyalizmin aparatı olan sosyal medya kalemşörlerinin iddiaları bir nevi ruh hastalığı halidir. Bu alçakların kalemlerinden cehalet ve hainlik damlamaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşatılması için gövdesini siper etmiş bir siyasi harekettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölünmez bir bütündür. Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu sürece Türkiye’nin bölünmesini hiçbir karanlık emel rüyasında dahi göremeyecektir."