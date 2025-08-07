BIST 11.019
Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddia! Yeni parti kuruluyor

Kulislere bomba gibi düşen bir siyasi iddia konuşuluyor. Gazeteci Sinan Burhan, yeni bir parti kurulacağını, ve Terörsüz Türkiye sürecine karşı olan partilerin birleşeceğini öne sürdü. Yeni yapının başını Zafer Partisi, İYİ Parti, Ata Parti ve Kutlu Parti çekiyor. İşte çok konuşulacak iddianın detayları...

İç siyasette dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Sinan Burhan, canlı yayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin çok konuşacağı bir kulis bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Burhan, Milli Egemenlik Partisi adı altında yeni bir siyasi oluşumun yolda olduğunu iddia etti. 5 Ağustos tarihinde yapılan görüşmelerle şekillenmeye başlayan bu yapılanmanın, Zafer Partisi, İYİ Parti, Ata Parti ve Kutlu Parti öncülüğünde hayata geçirilmesi planlanıyor. Burhan, bu yeni oluşumu “Türkiye’de üçüncü bir yol” olarak nitelendirdi.

Yeni partinin, “Terörsüz Türkiye” sürecine karşı olan partileri bir araya getireceği belirtiliyor. Ayrıca kulislerde Anahtar Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin de bu yeni yapıya katılabileceği konuşuluyor.

Bu oluşuma Anahtar Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin de katılma ihtimaline yönelik çalışmaların yapıldığı ifade ediliyor. Büyük Birlik Partisi’ne de teklif gittiği söyleniyor. Günün bombası olarak bunu söyleyebiliriz."

Burhan söz konusu oluşumun 'terörsüz Türkiye' sürecine karşı olduğu iddiasını belirterek "Komisyona üye dahi vermeyen veya komisyonun varlığına dahi karşı olan bir yapılanma. İYİ Parti komisyonun varlığına da karşı çıkıyordu" dedi.

