GÜNCEL

Sahte diploma skandalında yeni gelişme! Meğer sızmadığı yer kalmamış

Sahte diploma skandalında yeni gelişme! Meğer sızmadığı yer kalmamış

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen sahte diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. özaltına alınıp tutuklanan Adanalı sanık İsa Can E.'nin çoğu dolandırıcılık olmak üzere 44 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Sahte diploma çetesi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. 2024 yılında patlak veren olayda; taklit edilen e-imzalar, e-devlete işlenen mezuniyet belgeleri, okuma yazması bile olmayanlara verilen ehliyetler var. Soruşturma derinleştikçe yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Öğrenci işlerine sızmış

Ankara’da Ocak ve Mayıs aylarında düzenlenen sahte diploma operasyonlarında gözaltına alınıp tutuklanan 35 yaşındaki İsa Can E.’nin, diğer zanlılar gibi üniversitelerin öğrenci işleri sistemine sızdığı ortaya çıktı.

Sistemde görevli üst düzey kişilerin fotoğraflarını kullanarak sahte e-imza oluşturduğu ve bu şekilde sisteme giriş yaparak sahte diplomalar ürettiği belirleyen İsa Can E.’nin, ilk olarak Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı adına sahte e-imza oluşturup işletme diploması düzenlediği, ardından aynı üniversiteden hukuk ve beden eğitimi öğretmenliği diplomaları hazırladığı öne sürüldü.

Şüphelinin, Göç İdaresi Başkanlığı’nda İstanbul İl Göç Uzmanı olarak görev yapan bir yetkilinin fotoğrafıyla sisteme girerek sahte e-imza oluşturduğu ve buradan sahte belgeler ürettiği ileri sürüldü. Zanlının, gözaltına alınıp tutuklanan Gökay Celal G. adına da sahte hukuk fakültesi diploması düzenlediği tespit edildi.

Narkotik sistemine bile sızmış!

İsa Can E.’nin, sahte kimlik kullanarak Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda başkomiser olarak görev yapan S.D. adına sahte e-imza oluşturduğu ve bu sayede sistemlere yetkisiz erişim sağladığı da iddialar arasında. Zanlının çoğu dolandırıcılıkla ilgili olmak üzere 44 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

