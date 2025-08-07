BIST 10.975
DOLAR 40,65
EURO 47,62
ALTIN 4.414,97
HABER /  GÜNCEL

Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti

KOBİ tanımı değişti. Net satış hasılatı veya mali bilanço sınırı 1 milyar TL’ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile daha fazla orta ölçekli işletme KOBİ statüsüne dahil edildi..

Abone ol

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, KOBİ tanımında yer alan kriterlerden biri olan yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı, 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarıldı. Buna göre, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar Türk lirasını aşmayan işletmeler, artık KOBİ olarak sınıflandırılacak.

Mevcut düzenlemede bu sınır 500 milyon lira olarak uygulanıyordu. Yani, daha önce 500 milyon lirayı aşan net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan işletmeler, çalışan sayısı 250’nin altında olsa dahi KOBİ statüsünde değerlendirilmiyordu. Yeni yönetmelik ile bu eşik değerin 1 milyar liraya yükseltilmesi, daha büyük cirolara ve bilanço büyüklüğüne sahip işletmelerin de KOBİ kapsamına alınmasını mümkün hale getirdi.

Yapılan değişiklik, özellikle orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Emlak Katılım, 113. şubesini Bodrum'da hizmete açtı
Emlak Katılım, 113. şubesini Bodrum'da hizmete açtı
Diyanet’e kızıp başını açan Berrin Sönmez’in işte son hali! Sokağa çıkamadı...
Diyanet’e kızıp başını açan Berrin Sönmez’in işte son hali! Sokağa çıkamadı...
Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama için son gün yarın
Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama için son gün yarın
Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Dikkat çeken yorum
Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Dikkat çeken yorum
Sakarya'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı
Sakarya'da zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı
Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti
Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti
'Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?' Bakan Kurum'dan Bakırcılar Çarşısı paylaşımı
'Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?' Bakan Kurum'dan Bakırcılar Çarşısı paylaşımı
İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan ilk açıklama geldi
İzmir AK Parti'ye mi geçiyor? Cemil Tugay'dan ilk açıklama geldi
Ilısu Barajını yapan Mehmet Baykara'nın mühendis diploması sahte çıktı
Ilısu Barajını yapan Mehmet Baykara'nın mühendis diploması sahte çıktı
ING Türkiye'den ilk yarıda 1,3 milyar lira net kar
ING Türkiye'den ilk yarıda 1,3 milyar lira net kar
Özgür Özel’in makam aracı Aziz İhsan Aktaş'a ait dendi ortalık karıştı
Özgür Özel’in makam aracı Aziz İhsan Aktaş'a ait dendi ortalık karıştı
Aydın'da üniversiteli kız yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu
Aydın'da üniversiteli kız yol kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu