Resmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değişti

KOBİ tanımı değişti. Net satış hasılatı veya mali bilanço sınırı 1 milyar TL’ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile daha fazla orta ölçekli işletme KOBİ statüsüne dahil edildi..

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, KOBİ tanımında yer alan kriterlerden biri olan yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı, 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarıldı. Buna göre, yıllık çalışan sayısı 250 kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar Türk lirasını aşmayan işletmeler, artık KOBİ olarak sınıflandırılacak.

Mevcut düzenlemede bu sınır 500 milyon lira olarak uygulanıyordu. Yani, daha önce 500 milyon lirayı aşan net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan işletmeler, çalışan sayısı 250’nin altında olsa dahi KOBİ statüsünde değerlendirilmiyordu. Yeni yönetmelik ile bu eşik değerin 1 milyar liraya yükseltilmesi, daha büyük cirolara ve bilanço büyüklüğüne sahip işletmelerin de KOBİ kapsamına alınmasını mümkün hale getirdi.

Yapılan değişiklik, özellikle orta büyüklükteki işletmeleri kapsıyor.