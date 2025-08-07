'Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?' Bakan Kurum'dan Bakırcılar Çarşısı paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müteahhitleri daha fazla personel ile 7/24 vardiya esasıyla çalışmaları için uyardığı Malatya Bakırcılar Çarşısı şantiyesinden yeni görüntüler paylaştı. Mesajında, “Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?” ifadesini kullanan Bakan Kurum, şantiyede gece ve gündüz devam eden inşa çalışmalarının görüntülerine yer verdi.

Bakan Kurum, asrın felaketinin ardından inşa çalışmalarının devam ettiği Malatya’yı 19 Temmuz’da ziyaret edip son durum hakkında bilgi almıştı.

Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı ile şehir merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şehrin merkezindeki Bakırcılar Çarşısı şantiyesinde çalışmaların yavaş ilerlemesine tepki gösterip müteahhitleri çalışmaların 24 saat devam etmesi için vardiyalı mesaiye geçmeleri konusunda uyarmıştı.

“Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?”

Bu uyarıların ardından Bakırcılar Çarşısı’nda 24 saat vardiya usulüyle mesaiye geçildi ve çalışan sayısı 867’den 2 bine yükseltildi. Şantiyeden görüntüler paylaşan Bakan Kurum, “Deprem bölgesinde nasıl mı çalışıyoruz?” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’un talimatıyla şantiyede çalışmaların 24 saat devam ettiğini belirten Emlak Konut Elektrik Uzmanı Veysel Büyük, “Toplam 410 bin metrekareden oluşan inşaat alanında yaklaşık 2000 işçi ve teknik personelimizle sahada çalışmalarımız aktif bir şekilde devam ediyor. Bu proje 2 bin 270 ofis, 3 bin 232 dükkan, 224 konut olmak üzere toplam 5 bin 726 bağımsız bölümden oluşuyor” bilgisini verdi. Şantiyede toplam uzunluğu 310 kilometreye tekabül eden yaklaşık 15 bin adet fore kazık uygulandı.

İki şantiye de 24 saat çalışacak

Bakan Kurum, Malatya ziyaretinde, müteahhitleri, “İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hakkedişinizi alacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Bitirin; biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Her iskelede adam olacak. Ben 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı vs bitecek” diyerek uyarmıştı. Müteahhidin “Farkındayız Bakanım her gün de toplantı yapıyoruz” sözlerine ise “Toplantı yapmayın iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak gündüz de” yanıtını vermişti.