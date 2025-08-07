BIST 10.901
31 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 102 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda "nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ilde düzenlenen operasyonlarda 102 zanlının tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana, İstanbul, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Aydın, İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Kayseri, Denizli, Sakarya, Bartın, Hatay, Siirt, Ankara, Malatya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bitlis, Bursa, Kütahya, Van, Kırklareli ve Kocaeli'de son bir ayda nitelikli dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması amacıyla operasyonların düzenlendiğini belirtti.

İl emniyet ve asayiş şube müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 225 kişiyi dolandırdıkları şüphesiyle 188 zanlının yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin kendilerini kamu ve banka görevlisi, avukat ve uzlaştırmacı olarak tanıttıklarını, telefon çekilişi, iş vaadi, fahiş fiyat, şantaj, sahte internet sitelerinden elektronik eşya ve arsa tapusu satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıklarının belirlendiğini bildirdi.

Şüphelilerden 102'sinin tutuklandığını, 55'i hakkında adli kontrol kararının verildiğini, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

