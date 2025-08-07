Muharrem İnce aradı küfürler edip bacaklarımı kırdıracağını söyledi

Memleket Partisi kurucularından Ömer Özdoğan, partisinin eski genel başkanı Muharrem İnce'nin kendisini telefonla arayarak küfürler ettiğini ve bacaklarını kırdırmakla tehdit ettiğini ileri sürdü.

Siyasi kulisleri karıştıran bir iddia Memleket Partisi'nin kurucularından Ömer Özdoğan’dan geldi. Özdoğan, konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya platformu X üzerinden yaptı.

"Kamuoyunun dikkatine" notuyla paylaştığı açıklamada Özdoğan, Muharrem İnce'nin yaptığı telefon görüşmesinde kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu ve açık şekilde şiddet tehdidi yönelttiğini belirtti.

Özdoğan, "Muharrem İnce, konuşma sırasında beni bulacağını ve fiziki şiddet uygulayacağını, bacaklarını kırdıracağını açıkça ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.

Özdoğan hukuki süreç başlattı

Tehditlere boyun eğmeyeceğini belirten Özdoğan, "Bu üslup bir siyasetçiye yakışmadığı gibi, hukuk devleti ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Ne şahsımı ne de inandığım davayı yolundan çevirebilir." dedi.

Özdoğan ayrıca, olayla ilgili hukuki süreci başlattığını ve tüm yasal haklarını kullanacağını belirtti.