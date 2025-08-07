BIST 10.901
DOLAR 40,68
EURO 47,62
ALTIN 4.418,67
HABER /  GÜNCEL

Balıkesir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Durasılar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A. (36) ile eşi Gonca A. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A, eşi Gonca A'yı bıçaklayıp kaçtı.

Komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde Gonca A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ormanlık alanda jandarma ekiplerince cansız bedeni bulunan Mehmet A'nın intihar ettiği belirlendi.

Karı kocanın cenazeleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

