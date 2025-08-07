Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Asansör zemine çakıldı

Feci olayın adresi Sakarya! Eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç ve kızının bindiği asansör üçüncü kattan zemin kata düştü. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı. Gençağa Koç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, kızın ise tedavisine devam ediliyor.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, asansörün halatının kopmasıyla kabinle 3’üncü kattan zemine düşen eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç yaşamını yitirdi, kızı Fatma C. ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Gençağa Koç ve kızı Fatma C., 3’üncü kattaki evlerine çıkmak için asansörü kullanmak istedi. Kabine binen baba ve kızı, bir süre sonra halatın kopması 3’üncü kattan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba- kız, sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Gençağa Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatma C.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gençağa Koç'un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.