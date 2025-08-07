BIST 10.901
DOLAR 40,68
EURO 47,61
ALTIN 4.417,09
HABER /  SAĞLIK

Azospermi tanısı çocuk sahibi olmaya engel değil

Erkek kısırlığının önemli nedenlerinden biri olan azospermi hakkında bilgi veren Medipol Sağlık Grubu’ndan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, “Menide sperm hücresi bulunmaması her zaman baba olunamayacağı anlamına gelmez. Mikro-TESE ile umut yeniden yeşeriyor” dedi.

Abone ol

Çocuk sahibi olamayan çiftlerin karşılaştığı en zorlu durumlardan biri olan azospermi, yani menide hiç sperm bulunmaması, artık korkulu bir rüya olmaktan çıkıyor. Gelişen tıp teknolojileri, bu soruna somut bir çözüm sunarak umutları yeşertiyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Gürkan Yenice, özellikle mikro-TESE yöntemiyle bu sorunun üstesinden büyük ölçüde gelinebildiğini belirtti.

ERKEK İNFERTİLİTESİNİN NEDENLERİ ÇEŞİTLENİYOR

Doç. Dr. Yenice, erkek kısırlığında en sık rastlanan sebeplerin sperm sayısında düşüklük, sperm hareketliliği veya şekil bozuklukları, hormonal sorunlar, geçirilmiş enfeksiyonlar ve varikosel gibi anatomik problemler olduğunu söyledi. Genetik faktörlerin de bu duruma etki edebileceğini vurgulayan Yenice, kapsamlı bir değerlendirme yapılmasının şart olduğunu belirtti. Azosperminin erkek infertilitesinde sık görülen ancak önemli ölçüde tedavi edilebilir bir durum olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yenice, “Her azospermi tanısı alan erkek baba olma şansını yitirmiş değildir. Öncelikle bu hastalarda azosperminin tıkanıklığa mı yoksa üretim bozukluğuna mı bağlı olduğuna bakıyoruz. Özellikle üretim sorunu yaşayan hastalarda mikro-TESE yöntemi hastalar için sperm bulma konusunda önemli bir umut kaynağına dönüşüyor” dedi.

MİKROTESE NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

Cerrahi bir işlem olan mikro-TESE’nin özel deneyim gerektirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Yenice, bu yöntemin testis dokusunun mikroskop altında detaylı şekilde incelenerek canlı sperm hücrelerinin tespit edilmesini sağladığını söyledi. “Daha önce başarısız denemeleryaşamış birçok hastada dahi sperm bulmayı başarabildik” diyen Doç. Dr. Yenice, mikro-TESE sonrası elde edilen hücrelerin tüp bebek uygulamalarında kullanılabildiğini ifade etti. Doç. Dr. Yenice, “Doğru tanı, doğru tedavi ve cerrahi deneyimle bu süreci başarıyla yönetebiliriz. Mikro-TESE, çocuk sahibi olmayı imkânsız gibi gören çiftler için yeniden bir umut olabilir” sözleriyle açıklamalarını tamamladı

BU FOTO GALERİYE BAKIN
82 yıl ülke yönetti! İşte dünyanın en uzun süre görevde kalan liderleri!
Foto Galeri 82 yıl ülke yönetti! İşte dünyanın en uzun süre görevde kalan liderleri! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tarifeler yürürlüğe girdi Trump sosyal medyadan açıkladı
Tarifeler yürürlüğe girdi Trump sosyal medyadan açıkladı
Balıkesir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti
Balıkesir'de eşini bıçakla öldüren kişi intihar etti
Trump, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planı sorusuna bakın ne yanıt verdi
Trump, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planı sorusuna bakın ne yanıt verdi
Apple'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım
Apple'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık yeni yatırım
Mourinho'dan rövanş sözleri: Bu takıma karşı oynadığım ikinci maçlarda..
Mourinho'dan rövanş sözleri: Bu takıma karşı oynadığım ikinci maçlarda..
İspanya'dan F-35 kararı El Pais gazetesinin iddiası
İspanya'dan F-35 kararı El Pais gazetesinin iddiası
Özgür Özel’in makam aracı, suç örgütü liderine ait çıktı
Özgür Özel’in makam aracı, suç örgütü liderine ait çıktı
Fenerbahçe Hollanda'da uzatmalarda yıkıldı
Fenerbahçe Hollanda'da uzatmalarda yıkıldı
Zelenski: Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın
Zelenski: Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı orman yangınlarına karşı uyardı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı orman yangınlarına karşı uyardı
Diyanet’e kızıp başını açan Berrin Sönmez’in işte son hali! Sokağa çıkamadı...
Diyanet’e kızıp başını açan Berrin Sönmez’in işte son hali! Sokağa çıkamadı...
Sahte diploma skandalı: Depremde ölen avukatın bilgilerine müdahale etmişler
Sahte diploma skandalı: Depremde ölen avukatın bilgilerine müdahale etmişler