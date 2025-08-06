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Fenerbahçeli futbolculardan İsrail'e tepki

Fenerbahçeli futbolculardan İsrail'e tepki

Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Feyenoord’a konuk oldu.

Fenerbahçeli futbolcular, Feyenoord maçı öncesinde ısınmaya Gazze'ye destek tişörtleriyle çıktı.

İSRAİL'E TEPKİ

İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye karşı işlenen suçlara tepki gösteren sarı-lacivertliler, üzerinde "İnsanlığa karşı işlenen suçları durdurun" ve "Birleşen sesler sessizliği bozar" yazılı siyah tişörtlerle ısınırken tribünlerden de alkış aldı.

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