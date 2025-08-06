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Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu için anlaştı

Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu için anlaştı

Portekiz basını, Fenerbahçe ve Benfica'nın milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 22 milyon euroya anlaşma sağladığını duyurdu.

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Yaz transfer döneminde Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Hücum bölgesini güçlendirmek isteye ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden vazgeçmiyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Kerem için kesenin ağzını bir hayli açtı.

Sarı-lacivertliler, tarihinin en pahalı transferi olan Youssef En-Nesyri için ödenen 20 milyon euroluk bonservis bedelinden fazlasını gözden çıkarmış durumda.

22-25 MİLYON EURO

Record'da yer alan habere göre, iki takım, transfer için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor.

Benfica'nın, bu transferden 22-25 milyon euro gelir sağlayabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin bu transfer için aceleci olduğu, Benfica'nın ise Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle Kerem'i kadroda tutmaya çalıştığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Yağız Sabuncuoğlu da Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus içeren ilk resmi teklifini ilettiğini duyurdu.

Benfica an itibarıyla Fenerbahçe'nin teklifine olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapmadı.

Portekiz ekibinin kurmayları, kendi içinde teklifi değerlendiriyor.

ANLAŞMA İDDİASI

Öte yandan Portekiz'den bir başka kaynak SIC Noticias ise Fenerbahçe ve Benfica'nın, milli futbolcunun transferi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

SIC Noticias'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Benfica, milli futbolcunun transferi için 22 milyon euroya anlaşma sağladı.

26 yaşındaki futbolcunun da Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağladığı yazıldı.

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