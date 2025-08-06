Epstein'ın New York’taki malikanesinden yeni fotoğraflar: Aralarında Prens Selman da var

New York Times, Jeffrey Epstein’a ait daha önce yayımlanmamış mektup ve fotoğrafları paylaşırken ünlü milyarderin malikanesinde kendisi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın bir arada olduğu bir fotoğrafın sergilendiği ortaya çıktı.

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Pedofili suçlamasıyla 2019 yılında tutuklanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Epstein'ın New York'ta şantaj merkezi olarak kullandığı dev malikanenin içini gösteren yeni fotoğraflar, Amerikan New York Times gazetesinde yayınlandı.

MALİKANESİNDEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Evin içini gösteren yeni görüntüler, 7 katlı Upper East Side malikanesinin gizli/açık kameralar, kayganlaştırıcılarla dolu masaj odaları ve çeşitli heykellerle süslendiğini gözler önüne serdi. Epstein'ı pek çok ünlü isimle gösteren fotoğraflar ise Mossad ajanının İsrail adına nasıl bir ağ kurduğunu yeniden ifşa etti.

SELMAN İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

New York Times’ın paylaştığı fotoğraflar arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Epstein birlikte yer aldığı çerçeveli bir fotoğraf da yer aldı.

Bu fotoğrafın malikaneyi ziyaret eden misafirlere sergilendiği belirtildi.

TRUMP, MUSK, CASTRO VE NİCELERİ

Epstein'in fotoğrafının olduğu isimler Prens Selman ile sınırlı kalmadı.

Ceza evinde ölü bulunan milyarderin Elon Musk, Fidel Castro, Donald Trump ve diğer ünlü isimlerle birlikte çekildiği fotoğraflar da görüntülendi.