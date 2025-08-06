DEM Parti’den sahte diploma soruşturması için Meclis’e önerge

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek, sahte diploma ve belge şebekesinin kamu kurumlarındaki ihmaller ve dijital güvenlik açıklarıyla birlikte araştırılması için Meclis’e önerge sundu. Çiçek, BTK’nın e-imza skandalına rağmen sessiz kalmasının güven krizini derinleştirdiğini vurguladı.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, sahte belge ve diploma çetesiyle ilgili kamu kurumlarının ihmallerinin, dijital güvenlik açıklarının ve siyasi sorumluluk zincirinin araştırılması amacıyla Meclis’e önerge sundu. Çiçek, BTK’nın kamuoyuna yeterli açıklama yapmamasını eleştirerek, kurum yöneticilerinin e-imzalarının kopyalanmasına rağmen sessiz kalmasının güven krizini derinleştirdiğini söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iki iddianameyle genişlettiği soruşturmada sahte diploma, sürücü belgesi ve sınav belgeleri üreten büyük bir sahtecilik ağı ortaya çıkarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 4 Ağustos 2025 tarihli açıklamasına göre; 7 Ocak’ta 23 ilde, 23 Mayıs’ta ise 16 ilde yapılan operasyonlarda 197 şüpheli yakalanırken, bunlardan 37’si tutuklandı. Soruşturma kapsamında 57 üniversite diploması, 4 lise diploması ve 108 sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi.

Çiçek, BTK, YÖK ve MEB gibi kurumların üst düzey yöneticilerine ait e-imzaların kopyalanarak e-Devlet, YÖKSİS ve MEB sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığını belirtti. İddianamede, TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli sertifika sağlayıcılarının bazı bayilerinden sahte kimlikler ve e-imzalar üretildiği, bu yolla üniversite sistemlerine girilip sahte mezuniyet kayıtları oluşturulduğu ve sınav sonuçlarının değiştirildiği bilgilerine yer verildi.

Şebekenin sosyal medya üzerinden “e-Devlet garantili diploma” ilanları verdiği, sahte belgeler için 50 bin TL ile 2,5 milyon TL arasında ücret talep ettiği ve bazı ödemelerin kripto para ile yapıldığı tespit edildi. Çiçek, ayrıca çetenin başındaki kişinin geçmişte KPSS ve sahte diploma davalarından hapis cezası aldığını ancak buna rağmen Düzce Üniversitesi’nde doktora programına kabul edildiğini hatırlatarak denetim zafiyetine dikkat çekti.

Yaklaşık 400 akademisyen ve 40 milletvekilinin sahte belgelerle göreve başladığı iddialarının kamuoyunda ciddi endişeler yarattığını belirten Çiçek, BTK’nın sessizliğinin güven krizini artırdığını söyledi. Türkiye’nin bu tür suç ağlarının “üreticisi ve taşıyıcısı” haline geldiğini vurgulayan Çiçek, Meclis’in acilen araştırma komisyonu kurarak bu yapının tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğini ifade etti.