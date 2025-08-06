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Aydın'daki tarım arazisi yangınını, kayınpederine kızan gelinin çıkardığı belirlendi

Aydın'daki tarım arazisi yangınını, kayınpederine kızan gelinin çıkardığı belirlendi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarım arazisi yangınını, kayınpederiyle arazi anlaşmazlığı yaşayan gelinin çıkardığı belirlendi. Gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden gelin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Konuklu Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım arazisinde çıkan ve 30 dönüm alana zarar veren yangına ilişkin çalışma yürüttü.

Yangını çıkardığı tespit edilen Y.E. (40), gözaltına alındı.

Y.E'nin ifadesinde, yangını arazi anlaşmazlığı yaşadığı kayınpederine kızdığı için çıkardığını söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe, adli kontrol şartı kapsamında yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Konuklu Mahallesi'ndeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

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