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İsrail ordusunda gizlenen gerçek ortaya çıktı: 80 bin asker...

İsrail ordusunda gizlenen gerçek ortaya çıktı: 80 bin asker...

İsrail'de 26 bini psikolojik rahatsızlıklardan olmak üzere yaklaşık 80 bin askerin tedavi gördüğü ortaya çıktı.

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Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanlığına bağlı rehabilitasyon bölümü şu anda ordu mensubu yaklaşık 80 bin yaralı erkek ve kadın personele tedavi hizmeti sunuyor.

Tedavi gören ordu mensuplarının yaklaşık 26 bini psikolojik rahatsızlıklar yaşıyor; bunların yüzde 33'ünden fazlasını travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) vakaları oluşturuyor.

Rehabilitasyon bölümü, yıllık bütçesinin yaklaşık 4,2 milyar şekele (1,2 milyar dolar civarı) tekabül eden yarısından fazlasını, bölümde tedavi gören hastalara yönelik hizmetlere ayırdı.

Yaralı asker sayısının ve askerler arasında intihar vakalarının yaygınlığının "ulusal bir risk" teşkil ettiği vurgulandı.

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