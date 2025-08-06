TBMM çalışanı Saliha Akkaş cinayeti şok etti! Katil kocanın mesajları ortaya çıktı

TBMM çalışanı Saliha Akkaş'ın ölümü mecliste şok etkisi yarattı. Boşanma aşamasındaki eşi Saliha Akkaş'ı evinde bıçakladı ve kendini de tavana astı. Katil koca olay yerinde ölürken Saliha Akkaş hastanede yaşamını yitirdi. Bugün öğle saatlerinde milletvekilleri Saliha Akkaş için sessiz oturma eylemi yaptı.

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TBMM'de görevli kadın personel Saliha Ozan Akkaş, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. 37 yerinden bıçaklanan Saliha Akkaş için vekiller ayağa kalkarken, cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı.

Eşini bıçaklayıp kendini tavana astı

Olay, önceki gün Çankaya ilçesinde meydana geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi personeli olan Saliha Akkaş, konuşmak için eve gelen 2 çocuğunun babası, boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş'ı içeri aldı.

Evde yaşanan tartışma sonrası Salih Akkaş, eşini boğazından bıçakla yaraladı ve kendini de iple tavana asarak yaşamına son verdi. Saliha Akkaş, ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Saliha Akkaş, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

2 çocukları vardı

Saliha Akkaş ve Salih Akkaş'ın evlerini ayırdıkları ve çiftin çocuklarından birinin annesiyle diğerinin ise babasıyla yaşadığı öğrenildi. Salih Akkaş'ın 'Eşe karşı tehdit ve hakaret' ile 'Uzaklaştırma ihlali' suçlarından poliste kaydı olduğu öğrenildi.

Vekiller Saliha için sessizlik eylemi yaptı

Saliha Akkaş'ın ölüme giden hayatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, TBMM'de vekiller Saliha için sessiz oturma eylemi yaptı.

TBMM'de milletvekilleri öğle saatlerinde Saliha Akkaş için sessiz oturma eylemi yaptı. Vekiller, erkek şiddetine böyle tepki gösterdi ve Saliha Akkaş'ı andı.

Evlendiği hafta dayak yemiş

Saliha Akkaş'ın ölüme giden yolu evlendiği gün başlamış. Boşanmak için birkaç defa harekete geçen Saliha Akkaş, Mayıs 2024’te dava dosyası için hazırladığı dilekçede sürekli ve sistematik olarak fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığını belirtmiş. Saliha Akkaş, evlendiği ilk hafta dayak yediğini söylemiş.





Silahlı mesaj atmış

Saliha Akkaş'ın dava dosyasına katil kocanın attığı tehdit mesajları da girdi. Dava dosyasına eklenen fotoğraflarda fail Akkaş’ın kendisini silah fotoğrafları gönderdiğini belirten genç kadının, 6284 kapsamında önleyici tedbir alınmasını talep ettiği öğrenildi. Ozan’ın mahkeme dosyasına sunduğu mesajlaşmalara ait ekran görüntülerinde Akkaş’ın kendisine “Senin peşinden ölene kadar koşacağım, hadi çık işin içinden çıkabilirsen” dediği de görüldü.